"Дождь из саранчи" сняли на видео водители в Дагестане В Дагестане водители сняли на видео облако саранчи

Москва28 июн Вести.На трассе в Дагестане автомобилисты попали в облако саранчи. Telegram-канал Mash Gor опубликовал видео, снятое водителями.

На кадрах крупные насекомые врезаются в лобовое стекло автомобиля.

Как сообщалось ранее, у нашествия саранчи в Дагестане есть несколько причин. Одна из них – это ограничения на обработку федеральных земель, природоохранных зон и территорий вблизи водных объектов, в том числе в Аграханском заливе Каспийского моря. Эти меры связаны с требованиями экологического законодательства.

Под охраной находятся в том числе плавни рек – по санитарно-эпидемиологическим и эколого-гигиеническим нормам обработка против саранчи в этих местах невозможна, и вредители спокойно питаются там до окрыления.