Москва15 июлВести.Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке, сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству предприниматель Александр Бобровский, который занимается пассажирскими перевозками, БПЛА влетел прямо в лобовое стекло, когда автобус выезжал на маршрут.
По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал - автобус был пустой, а водитель успел увидеть дрон и выпрыгнуть из кабины.
Повреждения серьезные, потому что дрон в лоб влетел … Была опасность для водителя, беспилотник прямо в лобовое стекло влетел, разворотил всю переднюю часть… Был крылатый дронсказал Бобровский
По его словам, дроны уже более 20 раз атакуют пассажирские автобусы компании.