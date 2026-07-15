Беспилотник влетел в лобовое стекло пассажирского автобуса в Горловке

Дрон атаковал пассажирский автобус в Горловке Беспилотник влетел в лобовое стекло пассажирского автобуса в Горловке

Москва15 июл Вести.Дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству предприниматель Александр Бобровский, который занимается пассажирскими перевозками, БПЛА влетел прямо в лобовое стекло, когда автобус выезжал на маршрут.

По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал - автобус был пустой, а водитель успел увидеть дрон и выпрыгнуть из кабины.

Повреждения серьезные, потому что дрон в лоб влетел … Была опасность для водителя, беспилотник прямо в лобовое стекло влетел, разворотил всю переднюю часть… Был крылатый дрон сказал Бобровский

По его словам, дроны уже более 20 раз атакуют пассажирские автобусы компании.