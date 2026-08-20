При ударе по гаражу в курском селе Ржава ранен мужчина

Дрон атаковал село Ржава в Курской области, ранен мужчина При ударе по гаражу в курском селе Ржава ранен мужчина

Москва20 авг Вести.Беспилотный летательный аппарат атаковал населенный пункт в Глушковском районе Курской области, сообщил в MAX губернатор Александр Хинштейн.

Удар пришелся по гаражу в частном доме на территории села Ржава.

В селе Ржава вражеский дрон атаковал гараж частного дома. В результате удара травмы получил 52-летний мужчина говорится в публикации

У пострадавшего диагностировали осколочные ранения спины и левого плеча. После оказания необходимой медпомощи мужчина отказался от госпитализации и будет лечиться амбулаторно.