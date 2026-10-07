Движение поездов на Савеловском направлении восстановили На Савеловском направлении восстановили движение поездов

Москва7 окт Вести.Движение поездов на участке Орудьево – Вербилки на Савеловском направлении восстановили, сообщает МЖД в MAX.

В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы, а также в сторону Дубны и Савелово говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что на перегоне Орудьево – Вербилки грузовой поезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам. Это повлияло на движение пригородных поездов дальних маршрутов.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркнули, что делается все необходимое, чтобы вернуть все поезда в график.