Москва7 октВести.Движение поездов на участке Орудьево – Вербилки на Савеловском направлении восстановили, сообщает МЖД в MAX.
В настоящее время с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в сторону Москвы, а также в сторону Дубны и Савеловоговорится в сообщении
Ранее сообщалось, что на перегоне Орудьево – Вербилки грузовой поезд совершил вынужденную остановку по техническим причинам. Это повлияло на движение пригородных поездов дальних маршрутов.
В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркнули, что делается все необходимое, чтобы вернуть все поезда в график.