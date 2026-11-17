Москва17 ноя Вести.Работники ОАО "Российские железные дороги" восстановили движение поездов на участке Черемуха – Виледь Северной железной дороги, сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился 10 ноября. Вагоны грузового поезда сошли с путей.

Железнодорожники сконцентрировали на месте технику и необходимые материалы, затем соорудили временные подъезды для автомобильной и тяжелой техники, убрали сошедшие вагоны, подготовили площадку и на месте мостового пролета возвели насыпь, уложили на нее путь, провели его испытания специализированной техникой