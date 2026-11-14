До конца ноября планируют восстановить поврежденный мост в Архангельской области

Работы на поврежденном участке ж/д в Архангельской области идут круглосуточно До конца ноября планируют восстановить поврежденный мост в Архангельской области

Москва14 ноя Вести.Восстановить поврежденный железнодорожный мост через реку Виледь на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области планируется до конца ноября, сообщается на сайте правительства региона.

Губернатор Александр Цыбульский и гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров осмотрели место обрушения пролета моста, где произошел сход вагонов грузового поезда.

Восстановительные работы ведутся в ускоренном режиме. Ориентир - восстановить движение до конца ноября приводятся на сайте слова Цыбульского

На месте ЧП задействованы около 200 сотрудников РЖД.