Москва14 нояВести.Восстановить поврежденный железнодорожный мост через реку Виледь на перегоне Черемуха - Виледь в Архангельской области планируется до конца ноября, сообщается на сайте правительства региона.
Губернатор Александр Цыбульский и гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров осмотрели место обрушения пролета моста, где произошел сход вагонов грузового поезда.
Восстановительные работы ведутся в ускоренном режиме. Ориентир - восстановить движение до конца ноябряприводятся на сайте слова Цыбульского
На месте ЧП задействованы около 200 сотрудников РЖД.