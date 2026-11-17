Москва17 ноя Вести.Скорректированное расписание движения ряда пассажирских поездов в Архангельской области и Коми продолжит действовать до 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Кроме того, в связи с открытием движения поездов на участке Черемуха – Виледь перевозка пассажиров автобусами не осуществляется.

До 30 ноября продолжает действовать расписание с измененным временем отправления и прибытия поездов на участках между Воркутой, Лабытнанги, Сыктывкаром и Котласом... С 1 декабря поезда будут следовать по обычному расписанию сказано в сообщении

В частности, речь идет о поездах № 41/42 Воркута – Москва, № 21/22 Лабытнанги – Москва, № 375/376 Воркута – Москва, № 93/94 Лабытнанги – Санкт-Петербург, № 98/97 Сыктывкар – Санкт-Петербург, № 309/310 Воркута – Адлер и № 311/312 Воркута – Новороссийск.

Пролет железнодорожного моста через реку Виледь обрушился 10 ноября, в результате чего с рельсов сошли вагоны грузового поезда. В работах по восстановлению были задействованы порядка 200 сотрудников организации, три восстановительных поезда и 27 единиц техники. Движение поездов было восстановлено 17 ноября.