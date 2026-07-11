Дворники из Северной Кореи не хотят работать в Оренбурге из-за низких зарплат Мэру Оренбурга не удалось привлечь на работу дворников из КНДР

Москва11 июл Вести.Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов пытался привлечь на работу в городе дворников из КНДР, но у него ничего не вышло.

Рабочие из Северной Кореи на (зарплату – прим. ред.) 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в два-три раза больше. Понятно, у них и КПД больше, они работают как роботы… Но мы просто по зарплате не потянем сказал он изданию 1743.ru

С апреля в Оренбурге работают дворники из Сенегала. Сейчас их уже 31, и еще четверо скоро приедут.

Как сообщил Юмадилов, рабочие из Африки берут денег не больше, чем россияне, но при этом выполняют самую тяжелую работу, как в будни, так и выходные.