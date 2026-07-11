Москва11 июлВести.Мэр Оренбурга Альберт Юмадилов пытался привлечь на работу в городе дворников из КНДР, но у него ничего не вышло.
Рабочие из Северной Кореи на (зарплату – прим. ред.) 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы в два-три раза больше. Понятно, у них и КПД больше, они работают как роботы… Но мы просто по зарплате не потянемсказал он изданию 1743.ru
С апреля в Оренбурге работают дворники из Сенегала. Сейчас их уже 31, и еще четверо скоро приедут.
Как сообщил Юмадилов, рабочие из Африки берут денег не больше, чем россияне, но при этом выполняют самую тяжелую работу, как в будни, так и выходные.