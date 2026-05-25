Москва25 мая Вести.Жители Египта и гости страны столкнулись с дефицитом наличных денег в банкоматах в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщает РИА Новости.

В Египте объявлены длинные выходные в связи с праздником - с 26 по 31 мая. В понедельник, 25 мая, в Каире возникли трудности со снятием наличных - банкоматы выдают сообщения, что денег нет.

У тех немногих банкоматов, где наличные банкноты есть, выстраиваются длинные очереди. По сообщениям местных СМИ, в парламенте Египта потребовали от правительства и Центрального банка страны решить данную проблему в кратчайшие сроки.

Курбан-байрам, который является одним из главных праздников мусульман, в 2026 году отмечается с 27 мая. Празднования продлятся три дня.