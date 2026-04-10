Москва10 апрВести.Перемирие между Вашингтоном и Тегераном уже не функционирует и возобновиться не может. Такое мнение высказал бывший помощник главы Министерства обороны США по международной безопасности Час Фриман в интервью РИА Новости.
Он отметил, что на прекращение перемирия указывают заявления Ирана о продолжающихся ударах.
Режим прекращения огня уже мертвподчеркнул Фриман
Бывший чиновник также добавил, что со стороны Соединенных Штатов не наблюдается инициативы по восстановлению перемирия.
Не было единого намерения его сохранитьрезюмировал экс-помощник шефа Пентагона
Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что перемирие Ирана с США и Израилем невозможно, пока Тель-Авив наносит удары по Ливану.