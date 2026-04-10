Экс-помощник шефа Пентагона: перемирие с Ираном "уже мертво" и не восстановится

Москва10 апр Вести.Перемирие между Вашингтоном и Тегераном уже не функционирует и возобновиться не может. Такое мнение высказал бывший помощник главы Министерства обороны США по международной безопасности Час Фриман в интервью РИА Новости.

Он отметил, что на прекращение перемирия указывают заявления Ирана о продолжающихся ударах.

Режим прекращения огня уже мертв подчеркнул Фриман

Бывший чиновник также добавил, что со стороны Соединенных Штатов не наблюдается инициативы по восстановлению перемирия.

Не было единого намерения его сохранить резюмировал экс-помощник шефа Пентагона

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что перемирие Ирана с США и Израилем невозможно, пока Тель-Авив наносит удары по Ливану.