Юлия Михалкова рассказала, что боялась никогда больше не встать на ноги

Москва19 мая Вести.Бывшая участница комедийного шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова в беседе с KP.RU рассказала, что боялась остаться прикованной к кровати на всю оставшуюся жизнь после защемления нерва на спине.

Она объяснила, что в какой-то момент ее "парализовало" от боли, и для восстановления ей понадобилось не только время, но и мануальная терапия и с физическими нагрузками.

Естественно, меня это пугало, меня это так напугало и так меня расстроило, что у меня каждый день начинался с того, что я плакала из-за того, что никогда не буду ходить. И огромное спасибо, что у меня есть друзья-врачи, которые сразу пришли на помощь рассказала Михалкова

Юлия Михалкова – российская актриса и телеведущая. Она участвовала в шоу "Уральские пельмени" с 2009 по 2019 год.