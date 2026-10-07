Эксперт Леонков заявил, что дом в Прилуках разрушила украинская ракета Эксперт Леонков объяснил, как ВСУ ударили по жилому дому в Прилуках

Москва7 окт Вести.Удар по жилому дому в украинском городе Прилуки нанесла зенитная ракета ВСУ, которая не была предназначена для перехвата беспилотников. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный аналитик Алексей Леонков.

Он добавил, что этот боеприпас мог принадлежать зенитному ракетному комплексу "Коралл", который Украина показывала на выставке в Польше.

То, что пострадали люди, это безголовые зенитчики украинские, которые применили экспериментальную ракету по той цели, по которой это ЗРК, экспериментальный, которую они показывали в Польше, абсолютно не предназначен. Она была предназначена для сбития других целей, баллистики, они ее под баллистику готовили, которая летит с гораздо большей скоростью. Но вот, как говорится, первое боевое применение, можно так сказать, потому что официально она не принята на вооружение привело к такой трагедии, и русские тут ни при чем заявил Леонков

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о проблемах украинской ПВО. Он заявил, что ВСУ ставят зенитные системы в жилых кварталах, а боеприпасы к ним часто оказываются просроченными.