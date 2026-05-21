Эксперт назвал страны, которые могут стать хабами для транзита нефти в ЕС Эксперт Бессель: Финляндия и Швеция могут стать хабами для транзита нефти в ЕС

Москва21 мая Вести.Финляндия и Швеция могут претендовать на роль хабов для транзита нефти в европейские страны. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

Эксперт сообщил, что сейчас на роль хаба претендует Турция, но по его мнению, это не лучший вариант из-за сейсмической активности.

Турцию всегда трясло, и поэтому, так как все серьезные ученые всегда об этом знали, по югу европейского континента никаких трубопроводов никогда не пускали, всегда трубопроводы пускались по северу европейского континента. Поэтому претендовать на роль хаба может и та же самая Финляндия, и та же самая Швеция. Сейчас это кажется как бы невозможным, а на самом деле в мире все настолько быстро меняется, что мы можем ожидать любого заявил Бессель

Ранее сообщалось, что государства – члены Евросоюза в марте впервые за всю историю торговли с Россией не импортировали ее нефть и нефтепродукты.