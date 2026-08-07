Эксперт сообщил о важности подземного пешеходного перехода в Омске из-за ДТП Эксперт Бакунов о последствиях ДТП: в Омске нужен подземный пешеходный переход

Москва7 авг Вести.В Омске необходимо построить подземный пешеходный переход на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса, где 6 августа произошло резонансное ДТП. Об этом ИС "Вести" сообщил эксперт в области организации дорожного движения, доцент кафедры автомобильного транспорта СибАДИ Александр Бакунов.

Чтобы обезопасить пешеходов на 100%, необходимо строительство подземного или наземного пешеходного перехода. Наземный, наверное, нецелесообразно: подземный будет выглядеть архитектурно более значимо. Это будет безопасное решение пояснил он

Как считает Бакунов, устанавливать ограждения на островке безопасности ограждения бесполезно, что показало вчерашнее дорожно-транспортное происшествие.

Пока данный пешеходный переход будет строиться, выход один — организовать схему движения пешеходов таким образом, чтобы они не задерживались на островке безопасности добавил эксперт

Как сообщалось ранее, резонансное ДТП в Омске произошло в четверг, 6 августа. Автомобиль Lada Granta, за рулем которого был мужчина 1962 года рождения, наехал на пешеходов, стоявших на островке безопасности. Пострадали восемь человек, включая самого водителя. Двое в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести.