Москва18 маяВести.Силы ПВО Министерства обороны ликвидировали в Смоленской области еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Василий Анохин.
На данный момент сбит еще один вражеский БПЛАнаписал чиновник
Он подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность БПЛА, работают системы ПВО Министерства обороны России. Анохин призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА.
Ранее губернатор проинформировал об уничтожении четырех украинских БПЛА над Смоленской областью.