Губернатор Анохин сообщил о пятом за сутки сбитом БПЛА в Смоленской области

Москва18 мая Вести.Силы ПВО Министерства обороны ликвидировали в Смоленской области еще один беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Василий Анохин.

На данный момент сбит еще один вражеский БПЛА написал чиновник

Он подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность БПЛА, работают системы ПВО Министерства обороны России. Анохин призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил о запрете на распространение сведений о последствиях применения БПЛА.

Ранее губернатор проинформировал об уничтожении четырех украинских БПЛА над Смоленской областью.