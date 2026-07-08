В Белгородской области пострадали два человека, среди которых боец "Орлана"

Еще один боец "Орлана" получил ранения в Шебекино В Белгородской области пострадали два человека, среди которых боец "Орлана"

Москва8 июл Вести.В Белгородской области при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру Шебекино получил акубаротравму боец "Орлана", сообщили в региональном Оперштабе в MAX.

После оказания медицинской помощи, он продолжит амбулаторное лечение.

Пострадавшему оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода сказано в сообщении

Также 8 июля FPV-дроны повредили в городе грузовой и легковой автомобили, в также остекление и фасад социального объекта.

Кроме того, Оперштаб проинформировал, что количество пострадавших при детонации беспилотника возле коммерческого объекта в селе Таврово Белгородского округа увеличилось до двух.

В городской больнице №2 г. Белгорода оказана помощь мужчине с акубаротравмой. Он отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что при ударах украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе ранения получили три человека - два бойца "Орлана" и глава территориальной администрации.