Москва8 июлВести.В Белгородской области при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру Шебекино получил акубаротравму боец "Орлана", сообщили в региональном Оперштабе в MAX.
После оказания медицинской помощи, он продолжит амбулаторное лечение.
Пострадавшему оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгородасказано в сообщении
Также 8 июля FPV-дроны повредили в городе грузовой и легковой автомобили, в также остекление и фасад социального объекта.
Кроме того, Оперштаб проинформировал, что количество пострадавших при детонации беспилотника возле коммерческого объекта в селе Таврово Белгородского округа увеличилось до двух.
В городской больнице №2 г. Белгорода оказана помощь мужчине с акубаротравмой. Он отпущен на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что при ударах украинских беспилотных летательных аппаратов в регионе ранения получили три человека - два бойца "Орлана" и глава территориальной администрации.