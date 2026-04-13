Москва13 апр Вести.ФСБ России подготовила проект ведомственного приказа, в котором предлагается расширить зону пограничного контроля рядом у критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области. С документом ознакомилось РИА Новости.

Изменения предлагается внести в приказ ФСБ РФ от 10 июля 2007 года "Об определении участков (районов) внутренних вод Российской Федерации, в пределах которых устанавливается пограничный режим".

Согласно проекту, раздел "Балтийское море" предлагается изложить в следующей редакции: "Восточнее условной линии мыс Бычья Голова – мыс Вепревский – восточная оконечность островов Северный Березовый, Большой Березовый – мыс Шепелевский" приводит РИА Новости выдержку из документа

Кроме того, в документ предлагается внести раздел "Берингово море", куда попадают ряд заливов, гаваней и мысов.

В ФСБ считают, что после внесения изменений можно будет обеспечить должный контроль за маломерными судами, курсирующими вблизи критически важных объектов на подходах к портам Ленинградской области, а также автомобилями, движущимися по ледовым переправам, оборудуемым в Анадырском лимане и заливе Корфа Берингова моря.