Маршрут камчатской гонки на упряжках "Берингия" могут расширить до Чукотки

Географию гонки "Берингия" на Камчатке могут расширить до Чукотки Маршрут камчатской гонки на упряжках "Берингия" могут расширить до Чукотки

Москва28 апр Вести.Маршрут гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая уже 36 лет проходит в Камчатском крае, могут расширить до Чукотки, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Организаторы обсуждают возможную корректировку маршрута с перспективой расширения географии гонки до Чукотки, а также проведение гонки-пролога в Петропавловске-Камчатском отметили в краевой администрации

Там также уточнили, что опыт проведения подобных соревнований на Чукотке богатый: гонка на упряжках "Надежда" проходит там более 30 лет.