Москва28 апрВести.Маршрут гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая уже 36 лет проходит в Камчатском крае, могут расширить до Чукотки, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Организаторы обсуждают возможную корректировку маршрута с перспективой расширения географии гонки до Чукотки, а также проведение гонки-пролога в Петропавловске-Камчатскомотметили в краевой администрации
Там также уточнили, что опыт проведения подобных соревнований на Чукотке богатый: гонка на упряжках "Надежда" проходит там более 30 лет.