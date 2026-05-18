Бундесвер разместит ЗРК Patriot на юго-востоке Турции на фоне конфликта в Иране

Москва18 мая Вести.Вооруженные силы ФРГ разместят на юго-востоке Турции зенитный ракетный комплекс Patriot ввиду конфликта вокруг Ирана, следует из заявления Минобороны Германии.

Бундесвер планирует размещать свои ЗРК и примерно 150 военнослужащих, которые заменят подразделение армии США, с конца июня по сентябрь.

Германия берет на себя больше ответственности в рамках НАТО. Это делаем мы на восточном фланге, на Крайнем Севере и теперь также на юго-восточном фланге НАТО в Турции заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус

Ранее стало известно, что ФРГ продолжает консультации с США по размещению на своей территории крылатых ракет Tomahawk.