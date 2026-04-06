Здание детсада и несколько домов повреждены в результате атаки БПЛА на Геленджик

Москва6 апр Вести.В результате ночной атаки украинских БПЛА на Геленджик повреждения получили здание детского сада, несколько домов и автомобили в микрорайоне Голубая Бухта. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

В результате атаки беспилотников от взрывной волны пострадали здания детского сада "Журавушка" и ряд домовладений… В некоторых домах выбиты стекла, у части домов частично пострадала кровля, повело рамы дверей, есть повреждения автомобилей написал градоначальник в мессенджере MAX

На время восстановительных работ дошкольное учреждение будет закрыто, детей готовы принять сады в соседнем микрорайоне.

Богодистов добавил, что для точной оценки последствий будет организована специальная комиссия, члены которой проведут обход и составят соответствующие акты. Также будет решаться вопрос о компенсациях за счет бюджетных средств.