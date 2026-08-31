Глава Новороссийска сообщил об угрозе атаки дронов в городе В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

Москва31 авг Вести.В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в мессенджере MAX.

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА) написал Андрей Кравченко

В случае включения сирен жителям и гостям города рекомендовано соблюдать меры безопасности. Находясь дома, следует держаться подальше от окон и укрыться в помещении без окон или с окнами, выходящими не на море.

На улице необходимо спуститься в цокольный этаж здания, подземный переход или паркинг. Укрываться в автомобиле и у стен многоквартирных домов опасно.

Глава Новороссийска призвал граждан сохранять спокойствие и ждать сигнала об отмене угрозы.