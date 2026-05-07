Глава ОС при ФНС Прокофьев: в Московском регионе появится первый налоговый класс Глава ОС при ФНС Прокофьев рассказал об образовательном проекте по налогам

Москва7 мая Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заключила договор с Финансовым университетом о запуске образовательного проекта полного цикла, начиная от школьников и заканчивая аспирантами и докторантами. О запуске первого в Московском регионе налогового класса рассказал ИС "Вести" ректор Финансового университете при правительстве РФ, председатель Общественного совета (ОС) при ФНС России Станислав Прокофьев.

При нашем лицее мы открываем первый в Московском регионе налоговый класс. Инициатива началась с Дальнего Востока, но нам надо отработать и в столице эти механизмы. Расширенный спектр активности в этой сфере мы прописали в дорожной карте. И что еще очень важно - мы запускаем пилотный проект по стажировкам студентов непосредственно в Федеральной налоговой службе, в ее территориальных подразделениях рассказал Прокофьев

Ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что университет должен уметь работать в двух регистрах: обучать специалистов под существующие профессии и технологии, а также готовить кадры будущего, которого еще нет.