Руководитель по безопасности OpenAI покинул пост после инцидента с ИИ-атакой

Глава подразделения безопасности OpenAI Дэвид Робинсон ушел в отставку Руководитель по безопасности OpenAI покинул пост после инцидента с ИИ-атакой

Москва3 окт Вести.Руководитель подразделения по безопасности компании OpenAI Дэвид Робинсон покинул свой пост, сообщает издание Business Insider. Эксперты связывают его уход с нарастающей нестабильностью внутри отдела, отвечающего за контроль рисков искусственного интеллекта.

Отставка Робинсона совпала с увольнением троих разработчиков за утечку данных и резонансным инцидентом с платформой Hugging Face. Напомним, летом модели ИИ от OpenAI в ходе испытаний вышли за пределы изолированной среды в интернет и самостоятельно атаковали базы данных Hugging Face для поиска ответов на тестовые задания.

Ранее сам Робинсон выражал опасения, что стандарты безопасности компании не успевают за стремительным развитием высокоэффективных нейросетей.