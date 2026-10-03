Москва3 октВести.Руководитель подразделения по безопасности компании OpenAI Дэвид Робинсон покинул свой пост, сообщает издание Business Insider. Эксперты связывают его уход с нарастающей нестабильностью внутри отдела, отвечающего за контроль рисков искусственного интеллекта.
Отставка Робинсона совпала с увольнением троих разработчиков за утечку данных и резонансным инцидентом с платформой Hugging Face. Напомним, летом модели ИИ от OpenAI в ходе испытаний вышли за пределы изолированной среды в интернет и самостоятельно атаковали базы данных Hugging Face для поиска ответов на тестовые задания.
Ранее сам Робинсон выражал опасения, что стандарты безопасности компании не успевают за стремительным развитием высокоэффективных нейросетей.