Глава штаба ВКС Франции назвал космос ключевым военным направлением для страны Глава штаба ВКС Франции: космос - ключевое военное направление для республики

Москва25 апр Вести.Космос для Франции является ключевым военным направлением, на которое выделяются очень серьезные средства, сообщил начальник штаба французский воздушно-космический сил генерал Жером Белланже в интервью изданию Journal du Dimanche.

Власти республики в соответствии с законом о венном планировании на 2024-2030 гг. выделяет на космическую сферу свыше 10 миллиардов долларов.

Космос представляет собой ключевое военное направление сказал Белланже

Он считает, что любая современная война начинается в космосе. Генерал уточнил, что, в частности, на Ближнем и Среднем Востоке создаваемые при помощи БПЛА помехи уже препятствуют использованию данных со спутников.