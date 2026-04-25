Москва25 апрВести.Космос для Франции является ключевым военным направлением, на которое выделяются очень серьезные средства, сообщил начальник штаба французский воздушно-космический сил генерал Жером Белланже в интервью изданию Journal du Dimanche.
Власти республики в соответствии с законом о венном планировании на 2024-2030 гг. выделяет на космическую сферу свыше 10 миллиардов долларов.
Космос представляет собой ключевое военное направлениесказал Белланже
Он считает, что любая современная война начинается в космосе. Генерал уточнил, что, в частности, на Ближнем и Среднем Востоке создаваемые при помощи БПЛА помехи уже препятствуют использованию данных со спутников.