Москва14 маяВести.Госдума РФ отклонила предложение о возможности направлять работникам электронные уведомления об увольнении, соответствующая норма удалена из законопроекта, сообщается в официальном Telegram-канале фракции "Единая Россия".
Как отметил заместитель председателя фракции Андрей Исаев, подобную поправку исключили из законопроекта по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ благодаря единороссам. Эта поправка могла позволить работодателям сообщать о предстоящем увольнении работника по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия в электронном виде.
Сохраняется существующий порядок уведомленийсказал Исаев
Также, по словам Исаева, из законопроекта исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.
Рассмотрение законопроекта во втором чтении пройдет 14 мая, в первом чтении поправки в Трудовой кодекс были приняты в феврале, сам законопроект вносился правительством в декабре 2025 года.