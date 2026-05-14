Госдума отклонила идею увольнять сотрудников через электронную почту "Единая Россия" защитила работников от скрытых увольнений по электронной почте

Москва14 мая Вести.Госдума РФ отклонила предложение о возможности направлять работникам электронные уведомления об увольнении, соответствующая норма удалена из законопроекта, сообщается в официальном Telegram-канале фракции "Единая Россия".

Как отметил заместитель председателя фракции Андрей Исаев, подобную поправку исключили из законопроекта по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ благодаря единороссам. Эта поправка могла позволить работодателям сообщать о предстоящем увольнении работника по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия в электронном виде.

Сохраняется существующий порядок уведомлений сказал Исаев

Также, по словам Исаева, из законопроекта исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа по технике безопасности.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении пройдет 14 мая, в первом чтении поправки в Трудовой кодекс были приняты в феврале, сам законопроект вносился правительством в декабре 2025 года.