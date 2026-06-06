Москва6 июн Вести.Власти Ивановской области решили ввести систему двойных адресов. О причинах нововведения информационной службе "Вести" рассказал губернатор области Станислав Воскресенский.

По словам главы региона, введение двойных названий улиц направлено на сохранение исторической памяти: на всех когда-либо переименованных улицах появятся исторические названия.

У нас в стране очень сложная история, особенно XX века. Я считаю, что важно сшивать историю и понимать, что мы и Российская империя, мы и Советский Союз, мы и современная Россия. Поэтому мы вместе с муниципальными властями приняли такое решение. Везде, где улицы когда-либо были переименованы – без переименования, упаси Господь, чисто для информации – появятся исторические названия улиц. Сейчас эта работа ведется, в ряде городов она уже сделана, в остальных городах мы ее завершаем. Я считаю это важным, еще раз это сшивает нашу сложную, многообразную историю за все века