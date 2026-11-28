Москва28 нояВести.Управленческий опыт, а также оперативность в принятии решений помогают при эвакуации людей в случае налетов БПЛА. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
По его словам, данные навыки пригодились во время активизации противника с дронами в августе-октябре этого года.
Когда были обстрелы в августе-октябре и надо было людей отселять. Мы приезжали, уводили жителей, а затем ставили задачу соответствующим муниципальным службамзаявил он
В большей степени на принятие таких четких решений влияет наличие опыта управленческой работы.
Здесь влияет и помогает управленческий опыт. В первую очередь это оперативность принятия решений и способность взять на себя большую ответственностьсказал он