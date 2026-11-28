Шуваев рассказал об эвакуации жителей Белгородской области во время обстрелов

Губернатор рассказал об эвакуации жителей Белгородской области при атаках Шуваев рассказал об эвакуации жителей Белгородской области во время обстрелов

Москва28 ноя Вести.Управленческий опыт, а также оперативность в принятии решений помогают при эвакуации людей в случае налетов БПЛА. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, данные навыки пригодились во время активизации противника с дронами в августе-октябре этого года.

Когда были обстрелы в августе-октябре и надо было людей отселять. Мы приезжали, уводили жителей, а затем ставили задачу соответствующим муниципальным службам заявил он

В большей степени на принятие таких четких решений влияет наличие опыта управленческой работы.