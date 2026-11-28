Москва28 ноя Вести.Для властей Белгородской области главной задачей остается обеспечение безопасности региона. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор белгородской области Александр Шуваев.

В первую очередь – это безопасность, а остальное уже накладывается на это. Потому что ощущаются пролеты беспилотных систем

Губернатор отметил, что в регионе эффективно работают средства радиоэлектронной борьбы.

Расставили средства РЭБ, что позволило снизить залеты по воздушным коридорам. Дроны не так часто уже залетают в Белгород. Такую же систему сейчас настраиваем и в приграничных муниципалитетах