Москва28 нояВести.Для властей Белгородской области главной задачей остается обеспечение безопасности региона. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор белгородской области Александр Шуваев.
В первую очередь – это безопасность, а остальное уже накладывается на это. Потому что ощущаются пролеты беспилотных системзаявил он
Губернатор отметил, что в регионе эффективно работают средства радиоэлектронной борьбы.
Расставили средства РЭБ, что позволило снизить залеты по воздушным коридорам. Дроны не так часто уже залетают в Белгород. Такую же систему сейчас настраиваем и в приграничных муниципалитетахсказал он