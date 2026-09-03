С февраля 2022 года ВСУ убили 667 жителей Белгородской области

Шуваев: жертвами ВСУ стали 667 белгородцев С февраля 2022 года ВСУ убили 667 жителей Белгородской области

Москва3 сен Вести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев привел данные о жителях региона, погибших и пострадавших от рук ВСУ.

По данным руководителя субъекта, начиная с февраля 2022 года, погибли 667 человек.

Сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата отдается болью в сердце каждого белгородца. Мы знаем, какое зло – терроризм. С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев говорится в заявлении врио губернатора, опубликованном в MAX

Александр Шуваев подчеркнул, что среди погибших – 28 детей. Кроме того, ранения получили 5080 жителей Белгородской области, в том числе – 305 детей.

Сегодня мы скорбим о каждом погибшем. Склоняем головы в память о взрослых, детях, малышах. Чтим героев, которые отдали жизни в борьбе с террористической угрозой написал Александр Шуваев

Глава региона отметил, что ведется работа по повышению защищенности Белгородской области от растущих атак, усиливаются системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаются новые батальоны "Барс-Белгород".

Кроме того, над дорогами монтируются антидроновые коридоры, в регионе устанавливаются самые современные радиолокационные станции.