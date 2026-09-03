Москва3 сенВести.Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев привел данные о жителях региона, погибших и пострадавших от рук ВСУ.
По данным руководителя субъекта, начиная с февраля 2022 года, погибли 667 человек.
Сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата отдается болью в сердце каждого белгородца. Мы знаем, какое зло – терроризм. С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцевговорится в заявлении врио губернатора, опубликованном в MAX
Александр Шуваев подчеркнул, что среди погибших – 28 детей. Кроме того, ранения получили 5080 жителей Белгородской области, в том числе – 305 детей.
Сегодня мы скорбим о каждом погибшем. Склоняем головы в память о взрослых, детях, малышах. Чтим героев, которые отдали жизни в борьбе с террористической угрозойнаписал Александр Шуваев
Глава региона отметил, что ведется работа по повышению защищенности Белгородской области от растущих атак, усиливаются системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаются новые батальоны "Барс-Белгород".
Кроме того, над дорогами монтируются антидроновые коридоры, в регионе устанавливаются самые современные радиолокационные станции.