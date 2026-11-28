Белгородская область ведет переговоры с Белоруссией о строительстве завода Шуваев: Белгородская область договаривается с Белоруссией о строительстве завода

Москва28 ноя Вести.Белгородская область ведет переговоры с Белоруссией о строительстве завода быстровозводимых модульных конструкций. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

Он подчеркнул, что, несмотря на необходимость решения животрепещущих вопросов приграничного региона, развитие Белгородской области не останавливается.

Ввели свободную экономическую зону, спасибо федеральному центру, именно правительству России. Привлекаем инвесторов от миллиарда и выше. У нас таких уже шесть проектов. Сейчас находятся в стадии согласования в Министерстве промышленного развития. Дальше создание промышленных парков, тоже на 2027 год нам средства выделяются, и будем в Старом Осколе развивать промышленный парк рассказал Шуваев

Он добавил, что также утвержден мастер-план восстановления и развития приграничных территорий.

Также ведем переговоры с Республикой Беларусь, чтобы поставить завод быстровозводимых конструкций, потому что, когда война закончится, нам надо все равно перестраиваться отметил глава региона

Шуваев подчеркнул, что безопасность остается главной задачей в Белгородской области.