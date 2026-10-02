Александр Шуваев вступил в должность главы Белгородской области Губернатором Белгородской области официально стал Александр Шуваев

Москва2 окт Вести.Избранный губернатором Белгородской области Александр Шуваев официально вступил в должность главы региона, передает ТАСС.

Церемония с участием полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева состоялась в Белгородской государственной филармонии.

Щеголев поздравил Шуваева с вступлением в должность губернатора говорится в сообщении

Он отметил, что результаты голосования на выборах главы региона являются кредитом доверия, который необходимо оправдать результативной работой во благо области.

Александру Шуваеву 45 лет, он уроженец города Новый Оскол Белгородской области.

За боевые заслуги удостоен звания Героя Российской Федерации, имеет другие награды.

В мае этого года президент России Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.

По итогам выборов депутатов Госдумы и губернатора региона, проходивших с 18 по 20 сентября, за Шуваева ("Единая Россия") проголосовали 65,97% избирателей.