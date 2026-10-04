Москва4 окт Вести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев рассказал об итогах работы отряда самообороны "Барс-Белгород" за две недели, с 18 сентября по 4 октября.

Расчеты FPV ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС сбили за это время 382 беспилотника написал он в мессенджере MAX

В числе уничтоженной техники – 259 ударных дронов "Майя, два ударных БПЛА "Лютый", два барражирующих боеприпаса "Булава", пять барражирующих боеприпасов "D-4 Батон", пять дронов-разведчиков "Лелека LR", два Shark, один Shark mini, один разведывательный БПЛА "Фурия", восемь ударных Hornet, семь дронов "Баба Яга" и ряд других аппаратов.