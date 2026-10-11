Шуваев: за неделю расчеты ПВО сбили 225 беспилотников в Белгородской области

В Белгородской области за неделю сбиты 225 беспилотников Шуваев: за неделю расчеты ПВО сбили 225 беспилотников в Белгородской области

Москва11 окт Вести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшую неделю были обнаружены и ликвидированы 225 беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из канала врио губернатора региона Александра Шуваева.

Сведения приведены в период с 3 по 11 октября.

Расчеты FPV ПВО отряда БПЛА и батальона ПБС сбили за это время 225 беспилотников написал временно исполняющий обязанности области

Среди уничтоженной техники как ударные единицы Украины, так и разведывательные. Ликвидированы и барражирующие боеприпасы.