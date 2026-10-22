Шуваев: в Белгородской области сбито и подавлено 205 БПЛА за минувшие сутки

В Белгородской области отражена атака 205 БПЛА за сутки Шуваев: в Белгородской области сбито и подавлено 205 БПЛА за минувшие сутки

Москва22 окт Вести.На территории Белгородской области в течение прошедших 24 часов было нейтрализовано 205 беспилотных летательных аппаратов. Такие сведения привел врио губернатора региона Александр Шуваев.

Сбито и подавлено 205 беспилотников написал он в своем канале в MAX

В общей сложности за прошедшие сутки было зафиксировано 125 атак на 14 округов региона, а также на город Белгород.

Восемь раз ВСУ обстреливали регион с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Дважды с БПЛА сбрасывалась взрывчатка.