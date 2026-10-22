Москва22 октВести.На территории Белгородской области в течение прошедших 24 часов было нейтрализовано 205 беспилотных летательных аппаратов. Такие сведения привел врио губернатора региона Александр Шуваев.
Сбито и подавлено 205 беспилотниковнаписал он в своем канале в MAX
В общей сложности за прошедшие сутки было зафиксировано 125 атак на 14 округов региона, а также на город Белгород.
Восемь раз ВСУ обстреливали регион с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Дважды с БПЛА сбрасывалась взрывчатка.