Шуваев: за сутки ВСУ 115 раз атаковали территорию Белгородской области

В Белгородской области за сутки сбит 91 беспилотник Шуваев: за сутки ВСУ 115 раз атаковали территорию Белгородской области

Москва19 окт Вести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие сутки был ликвидирован 91 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он отметил, что в целом территория области была подвергнута атакам противника 115 раз за прошедшие 24 часа.

Сбит и подавлен 91 беспилотник написано в канале Шуваева в MAX

Атакам подверглись 19 округов региона. Трижды Белгородская область была обстреляна ВСУ с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Еще 15 раз были совершены сбросы взрывчатки с БПЛА.