Москва19 октВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие сутки был ликвидирован 91 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он отметил, что в целом территория области была подвергнута атакам противника 115 раз за прошедшие 24 часа.
Сбит и подавлен 91 беспилотникнаписано в канале Шуваева в MAX
Атакам подверглись 19 округов региона. Трижды Белгородская область была обстреляна ВСУ с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Еще 15 раз были совершены сбросы взрывчатки с БПЛА.