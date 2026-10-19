Москва19 октВести.В воздушном пространстве Белгородской области за прошедшие сутки был ликвидирован 91 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он отметил, что в целом территория области была подвергнута атакам противника 115 раз за прошедшие 24 часа.

Сбит и подавлен 91 беспилотник

написано в канале Шуваева в MAX

Атакам подверглись 19 округов региона. Трижды Белгородская область была обстреляна ВСУ с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Еще 15 раз были совершены сбросы взрывчатки с БПЛА.