Москва2 июн Вести.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров спас сбитую на Старомарьевском шоссе собаку. Соответствующий пост опубликован в его канале в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел на днях, когда Владимиров возвращался из рабочей поездки.

Увидел на обочине Старомарьевского шоссе в Ставрополе … [собаку]. Людей рядом не было, ее явно сбили... Отвез [животное] в ветклинику, … там [ему] предстоит провести еще некоторое время, прежде чем восстановится после травм сказано в публикации

Чиновник попросил хозяев собаки связаться с ним во "Вконтакте", "Одноклассниках" или по почте. Животное вернут владельцам после прохождения необходимого лечения.

Владимиров заявил, что, если собака бездомная, он будет заботиться о ней сам.