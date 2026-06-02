Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров спас сбитую на Старомарьевском шоссе собаку. Соответствующий пост опубликован в его канале в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел на днях, когда Владимиров возвращался из рабочей поездки.
Увидел на обочине Старомарьевского шоссе в Ставрополе … [собаку]. Людей рядом не было, ее явно сбили... Отвез [животное] в ветклинику, … там [ему] предстоит провести еще некоторое время, прежде чем восстановится после травмсказано в публикации
Чиновник попросил хозяев собаки связаться с ним во "Вконтакте", "Одноклассниках" или по почте. Животное вернут владельцам после прохождения необходимого лечения.
Владимиров заявил, что, если собака бездомная, он будет заботиться о ней сам.