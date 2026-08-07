Москва7 авгВести.Беспилотная опасность объявлена в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. В городе включены сигналы оповещения.
Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛАотметил глава Воронежской области в мессенджере МАХ
Гусев призвал жителей зайти в помещение и не подходить к окнам. А также губернатор напомнил, что в случае обнаружения обломков БПЛА нужно обратиться в экстренные службы по номеру телефона 112.
Ранее сообщалось, что на территории Воронежской области объявлена беспилотная опасность.