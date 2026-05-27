Москва27 мая Вести.Для игры "Ведьмак 3: Дикая охота" (The Witcher 3: Wild Hunt) анонсировали новое дополнение – "Песни прошлого" (Songs of the Past). Об этом говорится в официальном аккаунте игры в X.

Медальон гудит... это может означать только одно! Пора объявить о The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past! Это совершенно новое дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt снова уведет вас по пути вместе с Геральтом из Ривии говорится в публикации

Анонс дополнения, выход которого запланирован на 2027 год, состоялся после того, как информация об аддоне по ошибке появилась в загрузчике "Ведьмака 3" примерно на 20 минут.

Разработчики обыграли эту ситуацию, отметив, что изначально планировали провести большую премьеру во время выпуска REDstreams 28 мая. Однако, по их словам, в RED Launcher было обнаружено "нечто, чего пока не ожидали", поэтому объявление пришлось сделать раньше.

Студия CD Projekt RED выпустила три игры, посвященные приключениям ведьмака Геральта. "Ведьмак 3: Дикая охота" появилась в 2015 году и стала одной из самых успешных по продажам игр в истории. Позже к ней вышли два крупных сюжетных дополнения: "Каменные сердца" (Hearts of Stone) – 13 октября 2015 года, и "Кровь и вино" (Blood and Wine) – 31 мая 2016 года. В 2020 году студия представила игру Cyberpunk 2077.