Москва5 сен Вести.Экипаж Ил-76 МЧС России продолжает участвовать в тушении природных пожаров в Сербии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Благодаря слаженным действиям экипажа удалось ликвидировать основные очаги пожара на территории Сербии и не допустить распространения огня на жилые территории сказали в министерстве

Ил-76 МЧС России эффективно применяют для тушения крупных ландшафтных пожаров. За один заход самолет может сбросить на очаг возгорания до 42 тыс. литров воды. Такая возможность позволяет сдерживать распространение огня даже на наиболее сложных участках.