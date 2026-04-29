Иран пояснил, почему пропустил японский танкер через Ормузский пролив Иран пропустил японский танкер через Ормузский пролив

Москва29 апр Вести.Посольство Ирана в Японии разъяснило в соцсети X, что Иран разрешил японскому танкеру пройти через Ормузский пролив в благодарность за события 1953 года.

Агентство Kyodo сообщило, что японский танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив.

Историческая миссия 1953 года судна Nisshomaru, принадлежавшего компании Idemitsu, по доставке иранской нефти в Японию является свидетельством давней дружбы между двумя странами. Это наследие продолжает сохранять большое значение подчеркнуло посольство Ирана

После национализации иранской нефтяной промышленности в начале 1950-х годов Британия ввела жесткое эмбарго на иранскую нефть. Несмотря на это, японская компания Idemitsu направила свое судно за иранской нефтью и привезла ее в Японию.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран позволит судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив.