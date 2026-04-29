Москва29 апрВести.Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив, став четвертым японским судном, которое покинуло пролив впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Танкер Idemitsu Maru длиной более 300 метров был построен в 2007 году и в настоящее время ходит под панамским флагом. Судно рассчитано на перевозку около 2 миллионов баррелей сырой нефти, что делает его важным участником международных морских перевозок энергоресурсов.
Крупный танкер для перевозки сырой нефти, принадлежащий компании Idemitsu Tanker, прошел через Ормузский пролив в восточном направлениисказано в публикации
При этом агентство уточняет, что еще 28 апреля в Персидском заливе оставались 42 японских судна.
Первые два японских танкера прошли через Ормузский пролив в начале апреля.
Кроме того, сообщалось, что первое с начала боевых действий на Ближнем Востоке судно с сжиженным природным газом успешно прошло через Ормузский пролив, покинув Персидский залив.