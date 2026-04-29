Четвертый танкер японской компании прошел через Ормузский пролив

Kyodo: японский танкер Idemitsu Maru пересек Ормузский пролив Четвертый танкер японской компании прошел через Ормузский пролив

Москва29 апр Вести.Танкер Idemitsu Maru прошел через Ормузский пролив, став четвертым японским судном, которое покинуло пролив впервые с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Танкер Idemitsu Maru длиной более 300 метров был построен в 2007 году и в настоящее время ходит под панамским флагом. Судно рассчитано на перевозку около 2 миллионов баррелей сырой нефти, что делает его важным участником международных морских перевозок энергоресурсов.

Крупный танкер для перевозки сырой нефти, принадлежащий компании Idemitsu Tanker, прошел через Ормузский пролив в восточном направлении сказано в публикации

При этом агентство уточняет, что еще 28 апреля в Персидском заливе оставались 42 японских судна.

Первые два японских танкера прошли через Ормузский пролив в начале апреля.

Кроме того, сообщалось, что первое с начала боевых действий на Ближнем Востоке судно с сжиженным природным газом успешно прошло через Ормузский пролив, покинув Персидский залив.