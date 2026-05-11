Опрос: Водолеи и Близнецы больше других склонны тратить деньги на удовольствия

Москва11 мая Вести.Рожденные под знаком Водолея чаще тратят свободные деньги на путешествия и подарки, а Близнецы спускают их на маркетплейсах, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование финтех-компании ЮMoney по результатам опроса свыше 2 тысяч респондентов.

Воздушные знаки живут здесь и сейчас. Их финансовая стратегия строится на впечатлениях, гибкости и поиске новых возможностей. Водолеи и Близнецы чаще всего спускают свободные деньги на удовольствия. Водолеи мечтают тратить больше на путешествия (9%) и подарки (8%), а Близнецы демонстрируют невероятную частоту онлайн-покупок - каждый день в сети что-то заказывают более 13% опрошенных представителей этого знака отметили там

Согласно исследованию, "земные" знаки - Тельцы, Девы и Козероги – а также "огненный" Стрелец умеют копить и планировать траты.

Овен, Рак, Лев, Весы, Скорпион и Рыбы же – самые активные пользователи современных платежных решений.