"Ижавиа" набирает группу для защиты аэропорта Ижевска от БПЛА

"Ижавиа" начала набор огневой группы для защиты аэропорта Ижевска от БПЛА "Ижавиа" набирает группу для защиты аэропорта Ижевска от БПЛА

Москва22 сен Вести.Авиакомпания "Ижавиа" объявила о наборе группы для защиты аэропорта Ижевска от беспилотников. Информация об этом появилась в соцсетях авиаперевозчика.

Отмечается, что в группу может вступить гражданин любого возраста с любой категорией годности, включая категорию "Д", при условии возможности выполнения должностных обязанностей и положительном заключении военно-врачебной комиссии.

Для каждого поступившего проводится обучение. При вступлении в группу трудоустраиваем в АО "Ижавиа" сказано в сообщении

В компании отметили, что после обучения все новобранцы заступят на двухмесячное дежурство.