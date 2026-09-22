Москва22 сенВести.Авиакомпания "Ижавиа" объявила о наборе группы для защиты аэропорта Ижевска от беспилотников. Информация об этом появилась в соцсетях авиаперевозчика.
Отмечается, что в группу может вступить гражданин любого возраста с любой категорией годности, включая категорию "Д", при условии возможности выполнения должностных обязанностей и положительном заключении военно-врачебной комиссии.
Для каждого поступившего проводится обучение. При вступлении в группу трудоустраиваем в АО "Ижавиа"сказано в сообщении
В компании отметили, что после обучения все новобранцы заступят на двухмесячное дежурство.