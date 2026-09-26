Извержение грязевого вулкана произошло под Баку Извержение грязевого вулкана зафиксировано в пригороде Баку

Москва26 сен Вести.В Гарадагском районе в пригороде Баку случилось извержение грязевого вулкана, сообщило Бюро исследований землетрясений при Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Извержение было зафиксировано в 07.32 (06.32 по московскому времени), уточнили в НАНА.

Ведомство также показало кадры с огнем и поднимающимися с места извержения клубами черного дыма.

В феврале извержение грязевого вулкана произошло в Колумбии, близлежащие районы были эвакуированы.

Накануне сообщалось о ряде сейсмических событий, связанных с вулканом Шивелуч на Камчатке. Там зафиксировали ощутимый подземный толчок, а после Шивелуч при извержении выбросил пепел на высоту до 12 километров.