Москва24 октВести.К ликвидации пожара в санатории "Узкое" в московском Ясенево привлечена авиация, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что распространение огня удалось остановить на площади в 800 квадратных метров.
Пожар локализован. Привлечена авиация, произведено 9 сбросов водыприводит агентство слова своего собеседника
Здание, которое находится на реконструкции, загорелось утром 24 октября, в субботу. Оно расположено на особо охраняемой зеленой территории. Информации о пострадавших нет.