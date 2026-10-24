Санаторий "Узкое" в Москве тушат с привлечением авиации, пожар локализован

К тушению пожара в санатории "Узкое" в московском Ясенево привлечена авиация Санаторий "Узкое" в Москве тушат с привлечением авиации, пожар локализован

Москва24 окт Вести.К ликвидации пожара в санатории "Узкое" в московском Ясенево привлечена авиация, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что распространение огня удалось остановить на площади в 800 квадратных метров.

Пожар локализован. Привлечена авиация, произведено 9 сбросов воды приводит агентство слова своего собеседника

Здание, которое находится на реконструкции, загорелось утром 24 октября, в субботу. Оно расположено на особо охраняемой зеленой территории. Информации о пострадавших нет.