Москва24 октВести.На юго-западе Москвы произошел пожар на территории санатория "Узкое", передает SHOT.
Отмечается, что возгорание началось утром 24 октября, в субботу. Сведений о пострадавших не приводится.
Горит санаторий "Узкое" в Ясенево… Вспыхнула кровля двухэтажного здания, находящегося сейчас на реконструкции. Площадь составляет около 200 квадратов, по словам очевидцев, открытое пламя быстро распространяется. Пожарные уже на местеговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Официальной информации о случившемся нет.