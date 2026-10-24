SHOT: в санатории "Узкое" на юго-западе Москвы начался пожар

SHOT: в московском Ясенево горит санаторий "Узкое" SHOT: в санатории "Узкое" на юго-западе Москвы начался пожар

Москва24 окт Вести.На юго-западе Москвы произошел пожар на территории санатория "Узкое", передает SHOT.

Отмечается, что возгорание началось утром 24 октября, в субботу. Сведений о пострадавших не приводится.

Горит санаторий "Узкое" в Ясенево… Вспыхнула кровля двухэтажного здания, находящегося сейчас на реконструкции. Площадь составляет около 200 квадратов, по словам очевидцев, открытое пламя быстро распространяется. Пожарные уже на месте говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Официальной информации о случившемся нет.