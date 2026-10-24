Москва24 октВести.В Москве при тушении пожара в санатории "Узкое" пострадали трое спасателей, один из них находится под завалами, пишет SHOT.
По информации канала, у двоих пожарных диагностированы переломы, их готовят к госпитализации.
Под завалами находится один сотрудник МЧС, он в сознании. Сейчас коллеги пытаются его деблокировать. Дальше тушить пожар планируют снаружисказано в сообщении
Пожар в двухэтажном здании санатория "Узкое", находящегося на реконструкции, вспыхнул утром 24 октября. Огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы два вертолета.