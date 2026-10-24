Трое спасателей пострадали при обрушении конструкций санатория в Москве

При обрушении конструкций санатория "Узкое" в Москве пострадали трое спасателей Трое спасателей пострадали при обрушении конструкций санатория в Москве

Москва24 окт Вести.В Москве при тушении пожара в санатории "Узкое" пострадали трое спасателей, один из них находится под завалами, пишет SHOT.

По информации канала, у двоих пожарных диагностированы переломы, их готовят к госпитализации.

Под завалами находится один сотрудник МЧС, он в сознании. Сейчас коллеги пытаются его деблокировать. Дальше тушить пожар планируют снаружи сказано в сообщении

Пожар в двухэтажном здании санатория "Узкое", находящегося на реконструкции, вспыхнул утром 24 октября. Огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. В тушении задействованы два вертолета.