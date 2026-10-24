Москва24 октВести.До 800 квадратных метров выросла площадь пожара в санатории "Узкое" на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
В настоящее время площадь пожара составляет 800 кв. метров, здание находится на реконструкцииприводит агентство слова своего собеседника
Здание в Ясенево загорелось утром 24 октября, в субботу. По некоторым данным, огонь начался с крыши.
Как отметила столичная прокуратура, ЧП произошло в границах особо охраняемой зеленой территории "Природно-исторический парк "Битцевский лес".
Информации о пострадавших нет. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам после ликвидации пожара.