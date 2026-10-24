Площадь пожара в санатории "Узкое" в Москве увеличилась до 800 "квадратов"

До 800 "квадратов" выросла площадь пожара в санатории "Узкое" в Ясенево Площадь пожара в санатории "Узкое" в Москве увеличилась до 800 "квадратов"

Москва24 окт Вести.До 800 квадратных метров выросла площадь пожара в санатории "Узкое" на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

В настоящее время площадь пожара составляет 800 кв. метров, здание находится на реконструкции приводит агентство слова своего собеседника

Здание в Ясенево загорелось утром 24 октября, в субботу. По некоторым данным, огонь начался с крыши.

Как отметила столичная прокуратура, ЧП произошло в границах особо охраняемой зеленой территории "Природно-исторический парк "Битцевский лес".

Информации о пострадавших нет. Причины случившегося предстоит выяснить специалистам после ликвидации пожара.