Подача воды прекращена в Черногорске и двух поселках в Хакасии из-за аварии

Хакасский Черногорск и два поселка из-за аварии остались без воды Подача воды прекращена в Черногорске и двух поселках в Хакасии из-за аварии

Москва22 мая Вести.Водоснабжение отключено в Черногорске и двух поселках в Хакасии из-за прорыва на коллекторе, сообщается в MAX-канале ГУП РХ "Хакасресводоканал".

В связи с прорывом на центральном коллекторе на время аварийных работ прекращена подача воды в город Черногорск, поселках Расцвет и Тепличный. Водоснабжение будет восстановлено сразу после ликвидации аварии говорится в сообщении

В учреждении уточнили, что произошла авария на самотечном водопроводном коллекторе в селе Калинино, осуществляется подвоз воды для больниц и учреждений с круглосуточным пребыванием.