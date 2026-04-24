Москва24 апрВести.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, сообщило о четырех фактах обстрела территории республики за прошедшие сутки.
Обстрелы зафиксированы на снежнянском, старобешевском, великоновоселковском и мариупольском направлениях.
В результате атак ВСУ на Донецкую Народную Республику 23 апреля пострадали два мирных жителя.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали многоквартирные жилые дома в Донецке.